Côte d’Ivoire : Des amicaux au programme avant le Mondial

Si elle n'est pas qualifiée pour le Mondial 2022, la Côte d'Ivoire prépare activement la prochaine CAN, qu'elle organisera en janvier-février 2024. Aussi les Éléphants ont-ils décidé de multiplier les matchs amicaux, afin de travailler les automatismes et de tester de nouveaux joueurs. Après avoir affronté et battu le Togo (2-1), puis la Guinée (3-1) en ce mois de septembre, Jean-Louis Gasset et ses hommes disputeront deux nouveaux matchs amicaux en novembre prochain.

La Guinée y pense aussi

« On ne sait pas encore contre qui, ça pourrait être des sélections africaines ou d'autres continents, on jouera peut-être en France, au Maroc, en Turquie, dans le Golfe ou ailleurs, mais il y aura deux matchs », a confirmé cette semaine Idriss Diallo, le président de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF), sur le plateau de Canal + Afrique.

La possibilité de voir les Eléphants servir de sparring-partners à des équipes mondialistes dans les jours précédant la Coupe du monde n'est pas négligeable. Invité dans l'émission "Radio Foot Internationale" sur RFI mercredi, le vice-président du comité de normalisation de la Fédération guinéenne de football, Sega Diallo, a indiqué que le Syli national pourrait faire de même.