Coronavirus : Un pays européen se prépare au retour du public dans les stades

Super League mit Zuschauern: So könnte es aus Sicht von Daniel Koch (BAG) gehen. Und zwar bald. Interview im Sportpanorama. pic.twitter.com/YcXRs8OjS3

— Zum Runden Leder (@zumrundenleder) May 24, 2020

Premier pays européen à suspendre son championnat pour lutter contre la propagation du Covid-19, la Suisse pourrait aussi être le premier à autoriser le retour des supporters dans les stades. C'est en tout cas un des axes de travail des autorités.Et le monde du sport helvétique l'attend avec impatience. Depuis quelques jours, Daniel Koch a fait le tour des médias suisses. Le directeur l'Office Fédéral de la Santé Publique a notamment été l'invité de Sportpanorama sur la SRF. En annonçant que le sport était très important pour la société, il a expliqué la démarche suisse. "Nous suivons un objectif très clair: permettre au public de se rendre très bientôt dans les stades" a-t-il annoncé.Le port du masque, le respect de la distanciation sociale, l'absence de places debout et un système de traçage numérique pourraient être nécessaires mais la simple éventualité d'un retour à la quasi-normale a de quoi susciter l'enthousiasme. D'autant plus que l'ouverture des stades pourrait être plus précoce qu'on ne le pense.. D'après Le Matin, c'est même à partir du 1er juin que les matchs pourront se dérouler devant 1 000 spectateurs. Une annonce qui pourrait inciter les clubs suisses à voter en faveur d'une reprise du championnat le 20 juin. Ils doivent se prononcer sur ce sujet à la fin de la semaine. Rapides pour suspendre un championnat où le suspense est insoutenable, Saint-Gall et les Young Boys sont à égalité en tête, les Suisses pourraient aussi prouver que la passion et le football sont toujours liés malgré la crise sanitaire actuelle