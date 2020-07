Coronavirus : Un match de D2 arrêté au Maroc

A peine relancés après plus de quatre mois d'arrêt, les championnats marocains sont déjà rattrapés par le coronavirus. Alors que le Royaume enregistrait un nombre record de nouvelles contaminations quotidiennes, la rencontre de Botola 2 entre le Widad Sportive de Témara et le KAC de Kénitra n'est pas allée à son terme. Alors que 16 minutes avaient été disputées, les autorités sont intervenues pour arrêter la partie. La cause de ce coup de théâtre rarissime ? Le coronavirus. Le club visiteur avait semble-t-il omis de déclarer que deux de ses joueurs venaient d'être testés positifs au Covid-19, portant à quatre le nombre total d'éléments touchés dans l'effectif. S'il avait respecté le protocole à la lettre, le club kénitréen aurait dû se placer en quatorzaine puis passer de nouveaux tests avant d'espérer pouvoir rejouer.