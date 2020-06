Coronavirus : Les spectateurs sont revenus dans certains stades

Rendkívüli stadionkép egy rendkívüli helyzetben - így indultak újra nézők részvételével az OTP Bank Liga küzdelmei Kaposváron. pic.twitter.com/rOk1vnyohx

— MLSZ (@MLSZhivatalos) May 29, 2020

C'est à Kaposvar, Miskolc ou Budapest que le football européen a commencé à retrouver un semblant de normalité. Pour la 26eme journée du championnat de Hongrie, des supporters ont pu revenir dans les stades. Une première en Europe depuis la pandémie de Covid-19. Si certains championnats, dont la Bundesliga, ont repris, c'était jusque-là à huis clos. Mais depuis vendredi, la Hongrie tente de montrer la voix à suivre. Quelques poignées de chanceux peuvent s'installer en tribunes. A condition de respecter les règles qui régissent le monde post-confinement.Un siège sur quatre peut être utilisé avec une rangée d'écart entre chaque fans. Des contraintes nécessaires pour espérer retrouver de la vie dans les stades. Et les consignes semblent avoir été respectées pour le premier match du week-end entre Kaposvar et Zalaegerszeg (0-6), les deux derniers du championnat. La fédération hongroise s'en est félicitée sur Twitter.Cette autorisation donnée par les instances politiques et sportives hongroises en milieu de semaine dernière devrait inciter d'autres pays à franchir le pas.En Suisse, l'affluence sera limitée à 300 spectateurs lorsque le championnat reprendra. Des chiffres dérisoires qui peuvent quand même inviter à l'optimisme. Le football est sur la bonne voie. Bientôt, la pandémie de Covid-19 pourrait n'être qu'un mauvais souvenir. Les amoureux du ballon rond pourront retrouver le chemin du stade et le huis clos redevenir une sanction brandie par les fédérations envers les clubs qui enfreignent les règles.