Coronavirus : Le football africain n'échappe pas à la pandémie

Total AFCON 2021 qualifiers postponed.

More 👇



— CAF (@CAF_Online) March 13, 2020

Un vrai problème de calendrier se pose en Afrique

Face au coronavirus, l'Afrique n'a pas attendu d'être aussi durement touchée par que l'Europe pour suspendre ses compétitions sportives. Alors que certains matchs de Ligue 1 se déroulaient encore normalement en France le week-end du 7 mars, le Maroc avait déjà instauré le huis clos total pour ses matchs de championnat. Une mesure précoce qui a rapidement été suivie par l'arrêt du Botola Pro et de toutes les compétitions nationales. Cette mesure a rapidement été suivie par la majorité du continent. En Afrique aussi, le football est désormais à l'arrêt quasi-total. Les championnats ont notamment été suspendus au Cameroun, en RD Congo, en Tunisie, en Algérie, en Afrique du Sud ou au Bénin.Certaines nations font encore de la résistance, mais pour combien de temps ? Ce week-end, au Burundi ou en Angola, le jeu suivait son cours habituel. La semaine passée, les Tanzaniens, les Somaliens ou les Nigérians pouvaient toujours suivre leurs championnat. Mais c'est désormais au moins temporairement terminé. Une trêve internationale aurait dû commencer ce lundi, mais tous les matchs organisés sous l'égide de la CAF ont été reportés. Les éliminatoires de la CAN 2021 ne vont donc pas pouvoir continuer. Un vrai défi pour une confédération qui est déjà lancée dans les éliminatoires de la Coupe du Monde. Avant un premier ajustement du calendrier, les matchs internationaux du printemps devaient d'ailleurs compter pour la qualification mondiale. C'est finalement durant l'automne et à trois mois du rendez-vous continental que les équipes qualifiées pour la CAN 2021 devraient être connues. Dans les temps donc sans avoir besoin de trop modifier le planning.Mais au niveau local, la CAF va avoir un sacré casse-tête à régler. Alors que le CHAN 2020 vient d'être reporté, le récent retour de la CAN 2021 de l'été à l'hiver réduit considérablement la marge de manœuvre de la confédération africaine. Il y aura six mois de moins pour rattraper le retard provoqué par le Covid-19. Un délais durant lequel les compétitions risquent de rapidement se télescoper. Un des exemples les plus parlants concerne le Raja Casablanca. Le club marocain a cinq matchs de retard sur certaines équipes de son championnat en raison de sa participation à la Ligue des Champions de la CAF et à la Coupe arabe des clubs champions.Et tout cela avant la CAN qui débutera en janvier. Est-ce qu'il sera possible de tout jouer ? Cela reste à voir d'autant plus qu'en Afrique aussi, il y aura le problème des contrats qui arrivent à échéance et la trêve estivale où dans certains pays le climat ne permet pas de jouer. Quid de la Ligue des Champions de la CAF d'ailleurs ? Son dernier carré de rêve pourra-t-il se dérouler comme prévu au mois de mai ? Rien n'est moins sûr. Les deux chocs maroco-égyptiens prévus pourraient être rapidement remis en cause si la situation ne s'arrange pas rapidement dans deux des pays africains les plus touchés par le Covid-19. A l'heure actuelle, la CAF n'a pas communiqué à ce sujet mais la situation va devoir être prise au sérieux dans les jours et les semaines qui viennent. De plus en plus de pays décrètent des confinements et couvre-feux car malheureusement, leur anticipation n'a pas été suffisante pour atténuer la gravité de la situation. Et désormais, le football est devenu bien secondaire.