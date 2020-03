La Chine a fermé ses frontières aux étrangers à minuit dans la nuit de jeudi dernier à vendredi, en raison de la pandémie de coronavirus. Hulk et Oscar, qui jouent tous les deux pour l'équipe du Shanghai SIPG, ont réussi à entrer dans le pays où ils jouent juste à temps. Les deux joueurs sont arrivés à 23h49 heure locale jeudi soir et pourront revenir à une vie normale après avoir passé 14 jours en quarantaine.

Hulk et Oscar chanceux

Les deux joueurs ont été chanceux. Certaines des vedettes de la Chinese Super League ne sont pas revenues dans les temps selon les informations du quotidien espagnol Marca. On parle de "stars" du championnat local comme Paulinho ou Marko Arnautovic. Une situation qui complique considérablment la reprise de la CSL.