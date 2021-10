Le Sénégal indétrônable. Pour le 35e mois consécutif, le pays de la Teranga (20e mondial) trône en tête du classement FIFA en Afrique. Les Lions, premiers qualifiés pour les barrages des qualifications pour Qatar 2022, égalent ainsi la Côte d’Ivoire qui avait connu pareil règne entre 2011 et 2014. Sur le podium africain, la Tunisie (27e mondial) et le Maroc (29e). L’Algérie (30e) qui perd sa 3è place et le Nigéria (36e) complètent le Top 5.



Parmi les belles progressions du mois, la Centrafrique qui gagne 9 places pour se classer 28e africain et 115e mondial.



Le Top 10 mondial :

1. Belgique

2. Brésil

3. France

4. Italie

5. Angleterre

6. Argentine

7. Espagne

8. Portugal

9. Mexique

10. Danemark



Le Top 20 africain :

1. Sénégal (20e mondial)

2. Tunisie (27e)

3. Maroc (29e)

4. Algérie (30e)

5. Nigeria (36e)

6. Egypte (44e)

7. Ghana (52e)

8. Côte d’Ivoire (53e)

9. Cameroun (54e)

10. Mali (57e)

11. Burkina Faso (61e)

12. Afrique du Sud (66e)

13. RD Congo (67e)

14. Cap-Vert (76e)

15. Guinée (79e)

16. Ouganda (82e)

17. Bénin (83e)

18. Zambie (87e)

19. Gabon (88e)

20. Congo (97e)