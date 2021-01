Parti en juillet 2019 prendre les rênes du Beijing Guoan, Bruno Genesio a donc décidé de s'en tenir là et de ne pas prolonger son contrat, arrivé à terme en décembre 2020. Après avoir échoué à la deuxième place du championnat chinois en 2019, Genesio avait atteint les demi-finales de la dernière saison du Chinese Super League. Il laisse sa place à Slaven Bilic, limogé il y a quelques semaines de son poste d'entraîneur à West Bromwich (Premier League).



Le choix de Genesio de ne pas continuer, réside dans le fait qu'il aurait du rester six mois de plus dans la bulle sanitaire mise en place pour lutter contre le Covid-19. Privé de tout contact lors des derniers payoffs, l'ex coach de l'OL n'a pas voulu revivre l'expérience et être ainsi séparé des siens de longues semaines encore. "J'ai besoin d'être là pour enfants, a-t-il confié ce mercredi à L’Équipe. Ça a été très dur pour eux aussi. Mais ça s'arrête en bons termes avec Guoan et j'ai remercié mon président. Là, j'ai envie de faire un break".

We would like to extend our sincere gratitude and appreciation for all of the hard work and dedication Mr. Bruno Génésio made for us. We wish you all the best in your future professional endeavors.