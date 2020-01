Chelsea prêt à investir 40M€ sur Issa Diop (West Ham)

Autorisé à recruter par le Tribunal Arbitral du Sport cet hiver, Chelsea compte se renforcer en défense et lorgnerait l'ancien toulousain Issa Diop d'après les informations de l'Express. Convoité également par Tottenham et José Mourinho, Diop est sous contrat jusqu'en juin 2023 à West Ham. Et le nouveau manager des Hammes, David Moyes, ne serait pas très emballé à l'idée de le laisser partir... L'Express affirme néanmoins que les dirigeants des Blues seraient disposés à grimper jusqu'à 40 millions d'euros pour parvenir à s'offrir les services du défenseur. Pour rappel, Issa Diop avait rallié West Ham à l'été 2018 contre 25 millions d'euros. Le club londonien devrait lui aussi se montrer ambitieux cet hiver. Les Hammers sont notamment intéressés par la cible de l'OL Gedson Fernandes (Benfica).