Vainqueur de la Coupe du monde des moins de 20 ans, avec la France, en 2013, Naby Sarr évolue aujourd'hui à Charlton, en Championship (D2 anglaise). Formé à l'OL et passé notamment par le Red Star et le Sporting Portugal, le défenseur de 26 ans a été convoqué pour la première fois en équipe nationale sénégalaise à l'automne dernier. Un héritage à assumer, selon son père Boubacar, ancien attaquant des Lions de la Teranga. « C'est avec honneur et fierté que j’ai porté le maillot du Sénégal, et Naby sait que c'est à lui de faire son chemin et de travailler plus que les autres pour s'en sortir », a déclaré l'ex-joueur de l'OM et du PSG à l'Agence de presse sénégalaise (APS).



Lucide, Boubacar Sarr sait que son fils devra se retrousser les manches pour rester à ce niveau. « L'héritage est difficile. Le chemin sera long. Mais quand [Naby] a décidé de faire carrière dans le football, il en a mesuré la difficulté. Rien ne lui sera donné sur un plateau d'argent », a ajouté celui qui est connu dans son pays sous le surnom de "Locotte", avant de conclure. « Comme tous les fils d’anciens footballeurs, la comparaison avec son père va être faite, et il devra faire face à cela. »