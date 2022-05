CHAN : La course à la qualification pour l’Algérie lancée

Quels pays se qualifieront pour le prochain CHAN en Algérie ? D’ores et déjà, outre le pays hôte, la Libye et le Maroc, double champion en titre, y seront car étant seuls engagés dans les éliminatoires de la zone UNAF (Afrique du Nord). Dans la zone Ouest A, deux tours seront nécessaires pour connaitre les 3 qualifiés. Au premier round, la Gambie jouera la Guinée-Bissau, le Cap vert face à la Sierra Leone et le Sénégal face au Liberia.

Gros couac et gros malaise...

Lors du tirage, l’ancien international algérien Djamal Menad a tiré la Côte d’Ivoire contre la RD Congo, lorsqu’on procédait au tirage des matchs de la zone Ouest B. Gros malaise sur le plateau où Khaled Nassar, chef des compétitions de la CAF a dû faire une pause, le temps de remettre les bonnes boules. Le direct a d’ailleurs été stoppé quelques instants. L’incident clos, le Togo a étiré tiré contre le Niger, le Burkina Faso hérite de la Côte d’Ivoire et le vainqueur de Ghana – Bénin jouera le Nigeria.

La zone Centre n’a besoin que d’un tour avec Guinée équatoriale - Cameroun en tête d’affiche. Avec 12 équipes engagées, la zone Sud réserve de belles oppositions. Au premier tour, Mozambique - Zambie, Comores – Afrique du Sud notamment. Au total, 6 rencontres qui détermineront les confrontations du 2è tour pour qualifier 3 nations.

Le CHAN change de format

Le CHAN Algérie 2022 connait aussi un gros changement. Contrairement aux quatre précédentes éditions, la compétition se jouera à 18 pays contre 16. Une décision du comité exécutif de la CAF dévoilée cette semaine d’où l’augmentation du nombre de qualifiés par zone (3 chacune).

Les premiers tours se disputent entre le 22 et 31 juillet 2022, les seconds entre le 26 août et le 4 septembre. La phase finale est prévue en janvier 2023 et se jouera sur les stades d'Alger (5-Juillet), Annaba, Constantine et Oran. En 2021, le Maroc a remporté le CHAN 2020 au Cameroun lors de la finale face au Mali.

Zone Ouest A :



1er tour :



Gambie – Guinée Bissau



Cap Vert – Sierra leone



Libéria – Sénégal

2e tour :



Libéria/Sénégal – Guinée



Sierra Leone/Cap Vert – Mali



Gambie/Guinée Bissau – Mauritanie

Zone Ouest B :



1er tour :



Ghana – Bénin

2e tour :



Côte d’Ivoire – Burkina faso



Togo – Niger



Ghana/Bénin – Nigeria

Zone Centre :



Centrafrique – Congo



Guinée équatoriale – Cameroun



RD Congo – Tchad

Zone Centre Est :



1er tour :



Ethiopie – Soudan du sud



Somalie – Tanzanie



Burundi – Djibouti



2e tour :



Ethiopie/Soudan du Sud – Rwanda



Somalie/Tanzanie – Ouganda



Burundi/Djibouti – Soudan

Zone Sud :



1er tour :



Maurice – Angola



Comores – Afrique du Sud



Botswana – Eswatini



Seychelles – Madagascar



Malawi – Zimbabwe



Mozambique – Zambie

2e tour :



Maurice/ Angola – Comores/Afrique du Sud



Botswana/Eswatini – Seychelles/Madagascar



Malawi/Zimbabwe – Mozambique/Zambie