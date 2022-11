Le sélectionneur de l'Algérie A', Madjid Bougherra, adresse un message positif aux joueurs locaux, vainqueurs du Mali (4-0) et du Niger (2-0) lors de leur récent stage de préparation à Tabarka (Tunisie). « Les joueurs ont bien travaillé, on a pris beaucoup de temps sur l'aspect tactique pendant ce stage, ils ont bien réagi, tout en appliquant ce qu'on voulait faire (...). J'ai un message aux joueurs : je leur demande de continuer à travailler, prenez soin de vous, on arrive dans une période très difficile, ils ont enchaîné beaucoup de matchs, il faut éviter les blessures, être professionnel en dehors du terrain. Il faut que les joueurs soient prêts le jour du CHAN, qu'ils ne soient pas en surrégime. Il faut qu'on soit tous solidaires, parce que l'intérêt du CHAN, c'est l'intérêt du pays », a expliqué l’ancien défenseur international dans un entretien mis en ligne sur le site officiel de la Fédération algérienne de football (FAF.dz).

Bougherra : « Il ne faut pas s'enflammer »

Et Madjid Bougherra de se tourner vers l’avenir. « Il ne faut pas s'enflammer, ces matchs-là sont déjà derrière nous. Maintenant, nous allons repartir sur un nouveau stage, avec une envie de progresser et gagner les futures rencontres. Il faut qu'on soit en mode compétiteurs à chaque match, c'est ce qu'on essaye d'inculquer aux joueurs à chaque fois. C'est bien d'enchaîner les stages, ça permettra aux joueurs de former une sorte de famille, c'est de cette manière qu'on pourra gagner une compétition. Nous allons jouer trois matchs à Dubaï, on va travailler à l'abri des regards », a-t-il poursuivi, avant de conclure. « En décembre, nous allons disputer un match amical au stade de Baraki devant nos supporters. »



Pour rappel, le CHAN (13 janvier-4 février 2023) verra l’Algérie évoluer dans le groupe A, domicilié au stade de Baraki, face à la Libye, à l'Ethiopie et au Mozambique.