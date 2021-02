CHAN 2020 : Maroc-Mali, un choc des extrêmes en finale

Les demi-finales ont livré leur verdict. Vainqueurs respectivement du Cameroun (4-0) et de la Guinée (0-0, 5-4 tab), Le Maroc et le Mali s'affronteront en finale du CHAN 2020, dimanche au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé. Les Lions de l'Atlas tenteront de remporter un deuxième titre consécutif dans la compétition, tandis que les Aigles convoiteront un tout premier sacre après avoir disputé la finale de l'édition 2016. Entre ces deux équipes, cette finale présentera des allures de choc des extrêmes sur un plan statistique.

Après un début de tournoi poussif et peu convaincant (1 victoire et 1 nul vierge, 1 seul but inscrit, sur penalty, en deux rencontres), les Lions de l'Atlas ont entamé leur montée en puissance contre l'Ouganda, battu (5-2) après avoir mené au score, et l'ont poursuivi depuis, en écartant sans difficulté ni ménagement la Zambie (3-1) puis le Cameroun (4-0) lors des tours à élimination directe. Avec 12 buts lors des trois derniers matchs, dont 5 pour le seul Soufiane Rahimi, les hommes d'Houcine Ammouta forment l'équipe de loin la plus prolifique de cette édition.

Ils croiseront le fer en finale avec leur exact opposé : le Mali, qualifié à deux reprises aux tirs au but (10 tentés, 10 marqués, 100% de réussite) après des matchs nuls et vierges de 120 minutes en plein après-midi. Avec un seul but encaissé en cinq matchs, les coéquipiers de Djigui Diarra ont transformé le nid d'Aigles en coffre-fort. Pour les buts, c'est une autre histoire : trois malheureuses réalisations, une par match du premier tour, et c'est tout. Les hommes de Nouhoum Diané restent sur 319 minutes de jeu sans but avant la finale. La balance penche donc nettement en faveur du Maroc, mais le football n'est pas avare de surprises, alors...