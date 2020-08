Chamberlain, Le Cléac'h et Meazza : Les 21 août qui ont marqué l'histoire du sport

Événement :

2003 : Armel Le Cléac'h remporte la Solitaire du Figaro



Devenu skippeur professionnel en 1999, le natif de Saint-Pol-de-Léon (Finistère) entre tout de suite dans le grand cercle des navigateurs en remportant, peu de temps après le lancement de sa carrière, le Challenge Espoir Crédit Agricole qui lui fait intégrer le pôle de Port-la-Forêt. Le 21 août 2003, il se lance dans sa première édition du Solitaire du Figaro qui part des Sables-d'Olonne en passant par Bilbao (Espagne), Dingle (Irlande) et Saint-Nazaire. Sur Créaline, Armel Le Cléac'h remporte l'épreuve en 327 heures, 8 minutes et 19 secondes, avec 13 secondes d'avance sur Alain Gautier. Michel Desjoyaux complète le podium.

Naissances

Wilt Chamberlain (basket) né en 1936



Considéré comme l'un des plus grands joueurs de basket, Wilt Chamberlain continue de marquer les générations actuelles. Certains de ses records étant toujours d'actualité... dont celui qui l'a rendu et le rend toujours aussi grand, le mythique record des 100 points inscrits en un seul match, contre les Knicks de New-York, le 2 mars 1962. Personne n'a réalisé pareille performance depuis. Le pivot des Warriors de San Francisco et des 76ers de Philadelphie est également un des seuls à avoir accompli un double-triple-double (plus de vingt unités de statistiques dans trois des cinq catégories) avec Russell Westbrook en 2019. Transféré chez les Lakers lors de la saison 1968-1969, il prend sa retraite en 1973 avant de décéder en 1999.



Usain Bolt (athlétisme) né en 1986



"La Foudre" fête ses 34 ans aujourd'hui. Athlète le plus titré aux Jeux Olympiques au sprint (8 médailles), le Jamaïquain détient encore plusieurs records du monde : le 100 m en 9 s 58, le 200 m en 19 s 19 et le relais 4 x 100 en 36 s 84. Il est aussi le premier sprinteur à améliorer trois fois sa marque sur 100 m. Usain Bolt est par ailleurs le premier athlète à glaner trois titres olympiques consécutifs (sur trois distances) et a été élu six fois sportif de l'année de l'IAAF. Après sa retraite en 2017, il s'essaye au football, sans grande réussite.

Décès

Giuseppe Meazza (football) décédé en 1979



Giuseppe Meazza est l'un des attaquants italiens les plus connus dans le monde du football. Double vainqueur de la Coupe du monde (1934 et 1938), dont la dernière en tant que capitaine, le Milanais a marqué de son empreinte les Nerazzurri avec qui il a joué un peu moins de 400 matchs pour 282 buts. Il glane également trois Scudetti en 1930, 1938 et 1940. Après la fin de sa carrière de joueur en 1947, il entraîne plusieurs équipes italiennes sans grand résultat mais aussi Besiktas. À sa mort en 1979, malgré l'appellation "San Siro" du stade milanais, lorsque l'Inter Milan joue, on utilise son autre nom, le stade Giuseppe Meazza.