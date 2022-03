La Pro League va rendre hommage à Miguel Van Damme

C'est avec une grande tristesse que nous annonçons que notre ami et coéquipier Miguel Van Damme a mené sa longue et inégale bataille contre la leucémie", peut-on notamment lire. "Les mots ne suffisent pas pour décrire ce que nous ressentons, même si nous savions que les choses n'allaient pas bien depuis un moment. Aujourd'hui est une journée extrêmement difficile dans les presque 123 ans d'histoire du Cercle de Bruges. Nos pensées vont en premier lieu à sa femme Kyana, sa fille Camille, les parents de Miguel, sa soeur Francesca, mais aussi à ses nombreux amis et sa famille", continue le communiqué.



Met het grootste verdriet melden we dat onze vriend en ploegmaat Miguel Van Damme z’n lange en ongelijke strijd tegen leukemie heeft gestreden.

— Cercle Brugge (@cercleofficial) March 29, 2022

L'ensemble du football belge est en deuil. Le gardien du Cercle Bruges, Miguel Van Damme, est décédé d'une leucémie, dans la nuit de lundi mardi. Sa femme, Kyana Dobbelaere, a annoncé la triste nouvelle via un message posté sur son compte Instagram.. Tu t'es battu comme un lion. Nous sommes si reconnaissants pour la personne que tu étais - un exemple pour beaucoup. Tu m'as fait comprendre qu'il ne faut jamais abandonner, même s'il n'y a qu'une petite lueur d'espoir. Repose-toi maintenant, tu l'as plus que mérité", a-t-elle écrit.Son club, le Cercle Bruges, a lui aussi publié un communiqué :Formé au Cercle Bruges, où il a effectué toute sa carrière et disputé 44 matchs, Miguel Van Damme se battait contre la maladie depuis 2016. La Pro League, en charge du football professionnel en Belgique, a évoqué une "grande tristesse" lorsqu'elle a appris cette nouvelle. Soulignant le "courage", la "persévérance" et la "force" de Miguel Van Damme dans son combat, l'instance a annoncé qu'