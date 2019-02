Celtic: Lennon remplace Rodgers

Après avoir effectué ses débuts d’entraîneur au Celtic en 2010, Neil Lennon, qui a ensuite dirigé Bolton (2014-2016) puis Hibernian (2016-2019), retourne chez les Bhoys.

Le technicien nord-irlandais de 47 ans s’est engagé jusqu’à la fin de saison avec le leader du championnat écossais, qui vient de laisser partir Brendan Rodgers à Leicester.

"Je n’ai pas eu à réfléchir. Je suis très heureux d’être ici. Les dirigeants croient pour cette fin de saison, et le plus important est le club", a déclaré l’ancien milieu de terrain mercredi, lors de sa conférence de presse de présentation.

