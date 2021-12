CDC : Programme du tour de cadrage retour

Programme du tour de cadrage retour :

CS Sfaxien (TUN) - Tusker (KEN) (aller : 0-0)



Binga FC (MLI) - Zanaco (ZAM) (0-3)



Red Arrows (ZAM) - Simba (TAN) (0-3)



RS Berkane (MAR) - APR FC (RWA) (0-0)



Marumo Gallants (AFS) - TP Mazembe (RDC) (0-1)



Gor Mahia (KEN) - AS Otoho d'Oyo (CGO) (0-1)



JS Saoura (ALG) - Hearts Of Oak (GHA) (0-2)



Al-Masry (EGY) - Rivers United (NGA) (1-2)



Pyramids (EGY) - Maniema Union (RDC) (1-0)



DC Motema Pembe (RDC) - USGN (NIG) (0-2)



Interclube (AGO) - ASEC Mimosas (CIV) (0-2)



Coton Sport (CAM) -FC Nouadhibou (MRT) (0-0)



Al-Ahly Tripoli (LBY) - Stade Malien (MLI) (0-1)



Orlando Pirates (AFS) - LPRC Oiler (LIB) (2-0)

