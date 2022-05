CDC : Orlando Pirates – RS Berkane, choc inédit au Nigeria

La finale de la Coupe de la Confédération, la C3 africaine, oppose ce vendredi (21h) à Uyo (Nigeria), les Orlando Pirates à la Renaissance sportive de Berkane. Un choc d'habitués des sommets entre les Sud-Africains, battus en 2015 par l'Etoile du Sahel (2-1), et les Marocains, qui disputeront leur troisième finale dans l'épreuve : battus en 2018-19 par le Zamalek (1-1, 5-3 tab) puis vainqueurs pour la première fois une saison plus tard, dans une finale face à une autre formation égyptienne, Pyramids FC (1-0). Ce sera la toute première fois que la RS Berkane et les Orlando Pirates se croisent dans un match officiel, indique la CAF avant cette finale entre deux équipes qui occupent la septième place de leurs championnats respectifs et ont tout lâché pour cette compétition continentale.

Ibenge : « Du 50-50 »

« C'est une fierté d’être là. Depuis le début de la compétition plusieurs entraîneurs voulaient être en cette finale et on y est », a déclaré Florent Ibenge, le coach congolais de la RS Berkane lors de la conférence de presse d'avant-match. « On a disputé des matchs très difficiles (comme en demies contre le TP Mazembe, ndlr). Des matchs de très haut niveau et, surtout mentalement, nous avons été mis à de dures épreuves. C'est une finale et une finale c'est du 50/50. C’est sûr que vouloir gagner nous donne plus de confiance mais aussi pour Orlando Pirates », a ajouté, prudent, l'ex-sélectionneur des Léopards, finaliste malheureux de la C1 (2014) puis de la C3 (2018) avec l'AS Vita Club.