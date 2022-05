CDC : La RS Berkane sacrée pour la deuxième fois

La RS Berkane a remporté la Coupe de la Confédération , vendredi à Uyo aux dépens des Orlando Pirates, à l'issue de la séance de tirs au but (1-1, 5-4 tab). Crispée, la partie aurait pu prendre une toute autre direction si Hotto, parfaitement servi, avait su tromper Hamiani (3e). Ou bien si El Bahri avait fait de même face à Ofori (45e). Au terme d'une rencontre très pauvre en actions abouties, les choses allaient se décanter durant la prolongation quand une faute de Monare offrait, après vérification vidéo, un penalty aux Marocains. Auteur de quatre buts jusqu'alors durant la campagne des Orange, El Fahli exécutait la sentence (97e, 0-1). Condamnés à réagir, les Bucs y parvenaient in extremis sur une frappe croisée de Lorch, qui filait doucement au fond des filets au milieu d'une forêt de jambes (117e, 1-1). Ce même Lorch manquait ensuite son tir au but. Le sans-faute des hommes de Florent Ibenge permettait à Berkane de ramener le trophée au Maroc.

Les onzes de départ :



Orlando Pirates : Ofori - Shandu, Ndah, Jele, Maela - Motshwari, Mosele - Hotto, Dlamini, Lorch - Peprah.



RS Berkane : Hamiani - Badi, Dayo, Mokadem, El Moussaoui - Larbi, El Helali, Oubila - Lukombe, El Bahri, El Fahli.

La RS Berkane remporte ainsi la Coupe de la Confédération pour la deuxième fois en trois ans. Les Orlando Pirates subissent eux leur deuxième échec en finale, après celui de 2015 face à l'Etoile du Sahel.