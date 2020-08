Carnet : L'Algérie pleure Saïd Amara, ancien de l'équipe du FLN

L'Algérie pleure Saïd Amara. Ancien joueur de la sélection du Front de libération nationale (FLN) algérien dans les années d'avant l'indépendance, il était âgé de 87 ans et comptait parmi les huit derniers joueurs de cette équipe à être encore en vie. Ce milieu offensif prolifique était passé par le championnat de France, notamment à Strasbourg, Béziers et Bordeaux, avant de remporter la Coupe d'Algérie avec le MC Saïda en 1965. Ce natif de Saïda, passé aussi au JSM Tiaret, dirigea la sélection nationale algérienne à deux reprises, dans les années 1960-1970.

A son palmarès de technicien, on compte un titre de champion d'Algérie, en 1984, avec le GC Mascara aux côtés de Khenane Mahi. Auparavant, il avait coaché l'ES Mostaganem en 1973-1974 puis le MC Oran de 1976 à 1979. En 1999, il mit un terme à sa carrière d'entraîneur après avoir dirigé pendant une saison la formation libyenne du Ahly Benghazi. Saïd Amara était membre de l'assemblée générale de la Fédération algérienne de football (FAF). Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a salué sa mémoire dans un message de condoléances, soulignant "les qualités et hauts faits du regretté et ses services en faveur des clubs sportifs nationaux" et le parcours militant du défunt dans l'équipe du FLN.