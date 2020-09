Le sélectionneur du Cap-Vert, Pedro Brito, a retenu 27 joueurs pour les matchs amicaux du mois d'octobre, qui verront les Requins Bleus se mesurer à Andorre (le 7 à Andorre-la-Vieille) et à la Guinée (le 10 à Albufeira, au Portugal). La liste compte cinq nouveaux : les défenseurs Dylan Tavares et Steve Furtado, les milieux de terrain Patrick Andrade et Willis Furtado ainsi que l'attaquant Willy Semedo (Grenoble, photo). Ces néo-internationaux prépareront avec leurs nouveaux coéquipiers la double confrontation face au Rwanda, programmée en novembre dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2021.



Les 27 Requins Bleus :



Gardiens de but : Vozinha (AEL Limassol, Chypre), Elber (AZ Alkmaar, Pays-Bas), Mario Evora (Vitoria Guimaraes, Portugal).



Défenseurs : Diney (FAR Rabat, Maroc), Ponck (Basaksehir, Turquie), Steven Fortes (Lens, France), Roberto Lopes (Shamrock Rovers, Irlande), Dylan Tavares (FC Stade Lausanne-Ouchy, Suisse), Stopira (Fehervar, Hongrie), Steve Furtado (Beroe Stara Zagora, Bulgarie), Jeffrey (Sparta Rotterdam, Pays-Bas), Tiago Almeida (Feirense, Portugal).



Milieux de terrain : Marco Soares (Arouca, Portugal), Helder Tavares (Giresunspor, Turquie), Kenny (Nancy, France), Kevin Oliveira (Doxa Katokopias, Chypre), Patrick Andrade (Qarabag, Azerbaïdjan), Bruno Leite (Haugesund, Norvège), Willis Furtado (FC Masr, Egypte).



Attaquants : Ryan Mendes (Al-Nasr, Arabie Saoudite), Garry Rodrigues (Fenerbahçe, Turquie), Leandro Semedo (Fortuna Sittard, Pays-Bas), Willy Semedo (Grenoble, France), Zé Luis (FC Porto, Portugal), Julio Tavares (Al-Faisaly, Arabie Saoudite), Kukula (Beroe Stara Zagora, Bulgarie), Patrick Fernandes (SC Farense, Portugal).