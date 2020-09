CAN : L'Egypte a perdu les trophées

L'affaire fait grand bruit au pays des Pharaons. La Fédération égyptienne de football (EFA) a annoncé ce week-end la perte de plusieurs trophées, dont ceux de la Coupe d'Afrique, remportée à sept reprises par son équipe nationale. Une enquête a été ouverte sur ces disparitions, découvertes à l'occasion de travaux de rénovation du siège de la Fédération. Parmi les hypothèses suivies, celles d'un vol qui aurait été commis en marge du coup d'Etat du 3 juillet 2013, au cours duquel le bâtiment fédéral avait été pillé et incendié. Les investigations s'annoncent longues et délicates. Voilà en tout cas qui tombe bien mal, au moment où l'instance dirigeante avait pour projet d'ouvrir un musée du football égyptien, le plus titré d'Afrique avec sept CAN à son actif (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 et 2010). Dans un message publié sur son compte Twitter, la Confédération africaine, dont le siège est situé au Caire, a apporté son soutien aux instances égyptiennes dans leurs recherches.

La CAF a été informée de la disparition des trophées de la Coupe d‘Afrique des Nations par le biais du secrétariat de la Fédération Egyptienne de Football (EFA). Nos portes sont ouvertes et l'EFA peut compter sur notre soutien dans la recherche de ces souvenirs inestimables. pic.twitter.com/OaGgGhw47T — CAF - FR (@caf_online_FR) September 6, 2020