CAN 2023 : Romain Saïss voit grand pour le Maroc en Côte d'Ivoire

Cette semaine encore, le Maroc a une nouvelle fois surpris tout le monde. En battant le Brésil (2-1) au cours d'une magnifique rencontre, les Lions de l'Altas confirment leur belle forme depuis la Coupe du Monde.

"Le coach a inculqué cette culture de la gagne"

Déjà qualifié pour la prochaine coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en janvier 2024, le Maroc assume son nouveau statut de favori de la compétions. Interrogé dimanche soir sur RMC, Romain Saïss s'est confié sur ce changement de mentalité : "On ne peut plus se cacher, il faut accepter ces responsabilités, ce statut de favori, estime le défenseur central Romain Saïs. Je pense que le Maroc mérite de remporter un trophée. On a malheureusement remporté cette compétition qu’une seule fois. C’était, je crois, en 1976. C’est pour vous dire, seul le coach devait être né à cette époque. C’est important parce qu’au final, ce qui reste, ce sont les trophées. On a soif de victoires, de trophées, le coach a inculqué cette culture de la gagne depuis qu'il est arrivé. On voit bien que tout le monde est réceptif, il faut continuer avec cette mentalité et cet état d’esprit pour décrocher ce trophée en Côte d’Ivoire", assume le capitaine de la sélection.

Après avoir battu l'Espagne et le Portugal lors des phases finales de la Coupe du Monde et en s'étant classé troisième de la compétition, cette nouvelle victoire face au Brésil confirme un peu plus le nouveau statut du Maroc. D'ailleurs, les Lions de l'Atlas ne s'étaient jamais imposés face à la Selecao dans leur histoire. Un second match amical contre le Pérou est prévu ce mardi à Madrid pour les hommes de Walid Regragui.