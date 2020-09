Cameroun : Oublié, Bahoken « fait le dos rond »

Malgré son bon début de saison avec Angers, Stéphane Bahoken n'a pas été convoqué pour le rassemblement d'octobre des Lions Indomptables du Cameroun, avec lesquels il compte 10 sélections pour 3 buts inscrits. Une situation qui pousse l'attaquant à faire contre mauvaise fortune bon cœur. « Je n’ai pas trop compris. Mais ce sont les choix du sélectionneur. Je joue, je me prépare bien, je suis décisif. Toni Conceiçao a fait le choix de ne pas me prendre, donc je suis un peu déçu. Je dois maintenant être encore plus décisif avec Angers pour figurer dans la prochaine liste, a expliqué l'attaquant du SCO, invité de l'émission "Radio Foot Internationale" sur RFI. Sur une liste de 32 joueurs, je pensais avoir mes chances. Mais ce n’est pas l’avis du coach. La seule réponse que je peux lui donner, ce sera sur le terrain. Je vais continuer à tout donner pour l’équipe et peut-être que Tony Conceiçao me donnera ma chance sur les listes suivantes… » En poste depuis un an, le technicien portugais n'a jamais appelé Stéphane Bahoken. « Depuis qu’il est arrivé, je n’ai pas échangé avec lui, a précisé l'ancien Strasbourgeois, pas découragé pour autant. Je fais le dos rond et je répondrai sur le terrain. »