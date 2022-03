Burkina Faso : La carte jeune contre la Belgique et le Kosovo

Oscar Barro, le sélectionneur intérimaire du Burkina Faso, a fait appel à deux joueurs de moins de 20 ans dans sa sélection dévoilée jeudi en vue deux matchs amicaux des Etalons dont l’un contre la Belgique. Il s'agit de Joffrey Bazie (18 ans) et de Noufou Zagre (17 ans). Les deux jeunes joueurs, respectivement sociétaires Lille et de l’ASF Bobo Dioulasso, sont appelés pour la première fois. Empêché par son club du FC Bâle de prendre part à la CAN 2021, Nasser Djigla fait son retour, tout comme Bryan Dabo, qui avait raté la messe camerounaise en raison d’une blessure. Pour le reste, c’est du classique, de Hervé Koffi à Bertrand Traoré en passant par Issoufou Dayo, Gustavo Sangaré et Blati Touré.

Les 29 Étalons :





Au programme du mois pour les Etalons, le Kosovo le 26 mars et la Belgique, première nation au classement FIFA, le 29 mars.