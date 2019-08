Brésil: Neymar convoqué pour les matches de septembre

Alors qu'il n'a pas repris avec le PSG cette saison, lui qui suit "un programme de réhabilitation personnalisé" selon Leonardo, Neymar a été convoqué ce vendredi par Tite pour disputer les deux prochains matches amicaux du Brésil en septembre prochain. Le Parisien fait partie d'une sélection qui ressemble grandement à celle qui a récemment remporté la Copa America 2019, Gabriel Jesus étant lui absent pour cause de suspension. Pour rappel, Neymar avait manqué la compétition sud-américaine pour cause de blessure. Le Brésil défiera la Colombie (6 septembre) et le Pérou (10 septembre) aux Etats-Unis.

Le groupe brésilien: Ederson (Man City), Ivan (Ponte Preta), Ewerton (Palmeiras) - Marquinhos (PSG), Alex Sandro (Juventus), Thiago Silva (PSG), Fagner (Corinthians), Eder Militao (Real Madrid), Jorge (Santos), Dani Alves (Sao Paulo), Samir (Udinese) - Lucas Paqueta (AC Milan), Allan (Naples), Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Coutinho (FC Barcelone), Arthur (FC Barcelone) - Bruno Henrique (Flamengo), David Neres (Ajax), Vinicius Jr (Real Madrid), Neymar (PSG), Roberto Firmino (Liverpool), Richarlison (Everton).