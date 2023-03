Brésil : La sélection se rapproche d'Ancelotti qui devrait bientôt rencontrer le président

Avec son expérience et grâce aux Brésiliens présents au Real Madrid, Carlo Ancelotti est aujourd'hui la cible prioritaire d'Ednaldo Rodrigues, le président de la fédération, pour devenir le successeur de Tite.

Une rencontre prévue à Madrid le 6 avril

Si plusieurs médias avaient avancé qu'un accord oral avait été trouvé entre Ancelotti et le Brésil, la Fédération brésilienne a tenu à démentir ces rumeurs. En revanche, très intéressé par le profil du coach du Real Madrid, Rodrigues n'a pas manqué de rappeler que l'Italien était la cible prioritaire pour ce poste. Selon la journaliste Renata Fan, une rencontre serait même prévue entre les deux hommes le 6 avril. L'objectif de cette dernière serait de présenter à l'ancien coach du PSG le projet et de le convaincre de prendre ce poste. "Ce n'est pas un rêve, c'est quelque chose de très concret pour le Brésil. Ils veulent un entraîneur avec de l’expérience, qui arrive et qui gagne, comme Ancelotti l'a déjà fait en Europe. Au Brésil, quand ils parlent de Carlo, ils voient un grand manager qui a déjà tout gagné", a annoncé la journaliste brésilienne.