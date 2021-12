Bougherra : « À 200% pour réussir » / Coupe Arabe (demi-finales)

L'état d'esprit du groupe



Le match du Maroc est derrière nous. Nous avons des joueurs d'expérience, qui ont gagné la CAN, ce qui a permis de vite redescendre sur Terre. En réalité, dès le lendemain de ce match, nous préparions le duel face au Qatar avec sérieux. Depuis le début de la Coupe Arabe, nous nous préparons de la même façon, avec le même respect quelque soit l'adversaire, il ne fallait donc pas changer cela... Nos joueurs ont une vraie mentalité de compétiteurs, dans la continuité de l'équipe A. Ce qui est certain, c'est que mes joueurs rentreront à 200% pour réussir ce challenge, Inchallah.

la question de la fraîcheur physique



Notre staff médical fait un boulot extraordinaire en matière de récupération. L'état d'esprit aide beaucoup, nous voulons gagner, donc nous nous surpassons. L'équipe a, depuis les prolongations face au Maroc, très bien récupéré. Ce sera d'ailleurs l'esprit collectif fera la différence pour le match face au Qatar. Nous sommes à une marche de la finale. Face au Maroc, la tactique était importante, leur équipe était plus fraîche que la nôtre puisqu'ils avaient fait tourner face à l'Arabie Saoudite, mais vous avez pu voir que c'était surtout à celui qui en voulait le plus, à celui qui mettait le plus de cœur.

Le Qatar, adversaire en demi-finales



En tant que coach, c'est toujours mieux de connaître les joueurs et l'équipe que l'on va affronter (Madjid Bougherra a coaché en U23 à Al-Duhail, ndlr, après avoir joué trois saisons à Lekhwiya). Nous avons des joueurs qui évoluent ici et connaissent le pays, certes, mais du coup, de l'autre côté, le Qatar nous connaît bien aussi... J'ai eu l'occasion de suivre les U23 que j'avais au Qatar. Ils ont bien progressé, la plupart des ex U19 sont désormais titulaires chez les A. Pour autant, ça fait un certain temps que j'ai quitté la sélection, donc difficile pour moi de juger. Les joueurs d'Al-Sadd ou Al-Gharafa sont quasiment tous titulaires en équipe nationale, ils ont bien préparé l'avenir !

Pour qui la pression ?



Le Qatar est le pays organisateur, ils jouent devant ses supporters donc ils ont forcément une forme de pression. Nous, nous voulons progresser à chaque fois, donc nous nous mettons nous-mêmes sous pression entre nous. Pour autant, au moment de pénétrer sur la pelouse, c'est la volonté de prendre du plaisir et de gagner qui l'emporte. Nous sommes détendus.

Retranscription : DZ Foot