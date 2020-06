Bénin : Le championnat ne reprendra pas (officiel)

Fini le suspense, la Fédération Béninoise de Football lâche enfin le morceau. Elle vient d'annuler officiellement la saison footballistique 2019-2020 à cause de la persistance de la Covid-19. Pour nombre d'observateurs avertis du football béninois, cette décision ne surprend guère et pour preuve, la situation sanitaire, plutôt que de s'améliorer n'a fait qu'empirer depuis l'arrêt des championnats en mars dernier. Réunis par visioconférence ce lundi pour enfin trancher après plusieurs reports, les membres du comité exécutif de la Fédération béninoise de football ont décidé de l'annulation de la saison footballistique en cours, renseigne le communiqué signé du secrétaire général de l'institution. Cette annulation concerne bien évidemment les clubs des première, deuxième et troisième division. Il n'y aura donc ni de montée ni de relégation. Les clubs de Buffles FC et l'ESAE FC représenteront le Bénin dans les Coupes africaines. Le même communiqué du secrétaire général de la FBF rappelle aux clubs des première et deuxième divisions que la condition pour participer au prochain championnat est la création d'une société sportive de gestion de leur équipe professionnelle. A la date d'aujourd'hui, la situation sanitaire n'est guère reluisante au Bénin : on dénombre plus de mille cas testés positifs au Covid-19 pour un total de 21 décès.