Bendtner, nouvelle star de téléréalité

Lors de sa dernière apparition, le 10 novembre dernier, il était entré en jeu un quart d’heure lors de la défaite 4-1 de son club d’alors, Copenhague, sur la pelouse de Midtjylland. Depuis, le contrat de Nicklas Bendtner avec le club danois a pris fin, et rien ne dit que l’on reverra un jour l’ancien attaquant d’Arsenal sur un terrain en match officiel. Et si, officiellement, la séparation s’est faite en bons termes, cela reste une nouvelle aventure qui se termine mal pour le "Lord", auteur d’un but en sept apparitions. Un retour au pays qui n’avait d’ailleurs pas débuté sous les meilleurs auspices, avec un premier entraînement catastrophique rapidement devenu viral, où il multipliait les ratés.En dehors des terrains, celui qui compte 30 buts en 81 sélections avec le Danemark a aussi vécu une année 2019 agitée, débutée avec un bracelet électronique autour de la cheville… La conséquence d’une condamnation pour violences volontaires sur un chauffeur de taxi. Une vie animée donc, et une carrière qui a parfois pu l’être tout autant, qu’il va être désormais possible de suivre de très près. Car le groupe Discovery Networks a annoncé la diffusion au printemps, sur sa plateforme de streaming dplay, d’une émission de téléréalité mettant en scène le fantasque Bendtner dans sa vie de tous les jours.Un show intitulé "Bendtner et Philine", comme le prénom de sa petite amie, la mannequin Philine Roepstorff. "Avec Philine, nous sommes habitués à être sous le feu des projecteurs. Beaucoup d’histoires sont écrites sur nous, mais elles sont souvent à moitié vraies. Mon livre raconte les hauts et les bas qui ont marqué ma vie et ma carrière jusqu'ici. Et l'émission est la suite logique de cette histoire", annonce-t-il dans un communiqué, alors que la chaîne promet un programme "sans filtre". Cette émission pourrait être un tournant dans la carrière de Nicklas Bendtner, qui vient de fêter son 32anniversaire et qui était de passage sur Paris ces derniers jours. Et il avouait, le mois dernier, à son départ de Copenhague, être en pleine réflexion : "Je vais penser à mon avenir et bien réfléchir à l'opportunité de tenter une nouvelle aventure dans le monde du football ou à arrêter pour commencer de nouvelles aventures."