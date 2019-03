Benatia:"Je n’étais plus heureux"

Transféré dans les derniers jours du mercato hivernal du côté du Qatar, plus précisément au club d’Al Duhail, Medhi Benatia (31 ans) est revenu sur les raisons qui l’ont poussé à quitter la Juventus Turin.

"En décembre, quand j’étais en vacances à Dubaï, j’ai parlé avec ma femme et mes enfants qui me demandaient toujours: 'papa pourquoi tu ne joues pas ?' Ça me faisait mal à l’intérieur, je n’étais plus heureux", a déclaré le défenseur central marocain dans des propos relayés par la Gazzetta dello Sport.