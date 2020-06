Ben Motshwari guéri du Covid-19

Excellente nouvelle pour les Orlando Pirates et tout le football sud-africain. Le milieu de terrain des Bucaneers, Ben Motshwari, a annoncé lundi qu'il était guéri du Covid-19 sur les réseaux sociaux du club de Soweto. Déclaré positif il y a un mois, le joueur de 29 ans a désormais surmonté ce coup dur. Un message réconfortant dans un contexte où plusieurs de ses collègues ont exprimé leurs craintes quant à un éventuel retour aux terrains, toujours pas tranché par les instances du pays.

« Je tiens à remercier chacun d'entre vous, qui m'avez envoyé des SMS et m'avez appelé et transmis de bonnes ondes pendant cette période difficile que je traversais, a déclaré le milieu récupérateur. Je tiens à remercier le staff médical et le personnel du club. Continuons à prendre des précautions sanitaires, à pratiquer la distanciation sociale, à porter nos masques dans les lieux publics, afin de continuer à freiner la propagation de ce coronavirus. » L'Afrique du Sud déplore à ce jour 998 décès du Covid-19 depuis le début de la pandémie (pour un total de 48 285 cas confirmés).