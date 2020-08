Demba Ba sort du silence pour dénoncer le sort réservé aux Ouïghours par le régime chinois. « Quand allons-nous voir le reste du monde se lever pour défendre les Musulmans ? », s'est interrogé l'ancien attaquant de Chelsea sur les ondes de la BBC. « Je sais qu'il y a des footballeurs qui veulent se battre pour la justice, qu'ils soient musulmans, bouddhistes, chrétiens ou de toute autre croyance. Je dois essayer d'organiser quelque chose pour que les joueurs de football puissent se rassembler et, en attendant, parler de cette question parce que peu de gens le font. En tant que sportifs, nous avons un pouvoir que nous ne connaissons même pas. Si nous nous réunissons et parlons, les choses changent. Si nous nous levons, les gens se lèvent avec nous », a ajouté celui qui rejoignit le Shanghai Shenhua en 2015.

« Certaines personnes ferment les yeux »

Comme Mesut Özil en décembre dernier, l'ancien international sénégalais (22 sélections avec les Lions de la Teranga) déplore le « silence » des pays musulmans sur la situation des Ouïghours. Pas une surprise aux yeux Demba Ba, pour qui les intérêts financiers priment toujours. « S'il y avait eu un risque financier pour (soutenir) Black Lives Matter, cela ne serait pas arrivé. Quand il y a des avantages financiers, certaines personnes ferment les yeux », tacle l'homme de 35 ans, conscient de l'importance stratégique du marché chinois pour le football européen. Et de conclure, d'une formule sans concession : « L'argent a plus de valeur que les vraies valeurs. »