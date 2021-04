Barnsley : Ismaël, une réussite qui fait parler

Actuellement cinquième du Championship, et donc virtuel barragiste, Barnsley pourrait réussir à retrouver la Premier League, un premier échelon que le club du Yorkshire n’a fréquenté qu’une seule saison, en 1997-1998. Cet exercice a pourtant bien mal débuté sous les ordres de Gerhard Struber, puis de l’intérimaire Adam Murray lorsque le coach autrichien a rejoint les New York Red Bulls, avec seulement quatre points pris sur les sept premières journées.



Mais l’arrivée de Valérien Ismaël fin octobre a tout changé. Remercié à la surprise générale en juillet par le club autrichien de LASK en raison d’une mauvaise fin de saison, après l’avoir emmené en tête du championnat et en huitièmes de finale de la Ligue Europa avant l’arrêt des compétitions, l’ancien défenseur tricolore a revigoré Barnsley, qui a même enchaîné sept victoires de rang, et neuf sur les onze derniers matchs, avant de connaître un coup d’arrêt dans le derby face à Sheffield Wednesday juste avant la trêve internationale (1-2).



Pas de quoi ternir la belle réussite d’Ismaël (45 ans), qui espère enfin s’installer sur la durée dans ce rôle d’entraîneur, dix ans après ses débuts avec les jeunes de Hanovre. Depuis, avant sa saison à Linz, il n’avait connu que des expériences de quelques mois (Nuremberg, Wolfsbourg) et même d’un seul match, à l'Apollon Smyrnis, un club grec qu’il avait quitté après avoir été menacé par son président. S’il est donc en quête de stabilité, sa saison à Barnsley ne passe pas inaperçue, et certaines rumeurs le voient bientôt sur le banc de Crystal Palace, où il a évolué en 1998.

Rooney : "Ce n'est pas beau mais c'est efficace"

En attendant, il y a une montée à aller chercher, avec un sprint final de huit matchs qui commence vendredi (18h30) face à Reading, poursuivant direct au classement. Et peu importe si on critique le jeu très direct de son équipe, même si le technicien tricolore s’en était publiquement agacé le mois dernier après le nul face à Derby County (0-0). Il avait demandé du respect quand son homologue Wayne Rooney avait déclaré, avant de saluer la saison "fantastique" de son adversaire, qu’il n’avait "jamais vu une équipe avec un jeu aussi direct. Ils ne jouent que comme ça. Et ce n’est pas beau mais c’est efficace."



Un style défendu par Ismaël donc, mais aussi ses joueurs, à l’image du défenseur Callum Brittain sur le site de son club. "Je pense que le coach connaît très bien ses joueurs. Il sait dans quel domaine chacun excelle le plus, et il a mis en place un style de jeu qu’on a tous accepté. Et ça marche vraiment bien pour nous", apprécie-t-il. Reste à voir jusqu’où cela pourra amener Valérien Ismaël et Barnsley dans cette saison de Championship à rallonge.