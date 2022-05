Ballon d'Or : La date de la cérémonie dévoilée

Qui pour succéder à Lionel Messi et Alexia Putellas au palmarès du Ballon d'Or ? C'est le 17 octobre prochain que la réponse sera connue, lors de la remise du prestigieux trophée. Ce mardi, France Football, organisateur de la cérémonie, a dévoilé que la 66ème édition de la récompense individuelle se déroulera au théâtre du Châtelet, à Paris (comme la cérémonie 2021). Pour rappel, l'Argentin avait remporté son 7ème Ballon d'Or le 29 novembre dernier, tandis que la joueuse du Barça, elle, avait connu la consécration à 27 ans en devenant la première Espagnole à remporter le Ballon d’Or depuis Luis Suarez en 1960.

Une édition rénovée, Benzema grand favori afin de succéder à Messi



Les listes des nommés pour les Ballons d'Or masculin et féminin, mais également pour le Trophée Kopa du meilleur jeune et le Trophée Yachine du meilleur gardien seront, quant à elles, dévoilées le 12 août prochain, a indiqué France Football. Le milieu de terrain du Barça, Pedri, et le gardien du PSG, Gianluigi Donnarumma, avaient remporté ces récompenses l'année passée.

SAVE THE DATE AND SEE YOU IN OCTOBER! 🌕📅





Le Ballon d'Or, lui, connaîtra une édition rénovée : désormais, il portera sur la saison sportive et non sur l'année civile, et comportera un jury resserré, une présélection affinée et des critères d'attribution plus clairs. Ainsi, les "performances individuelles" et le "caractère décisif et impressionnant des prétendants" seront le critère numéro 1, devant "l'aspect collectif et les trophées remportés" et "la classe du joueur et son sens du fair-play", d'après le nouveau règlement. Le capitaine du Real Madrid, Karim Benzema, demeure le grand favori afin de succéder à Lionel Messi au palmarès. Avant la finale de la Ligue des Champions face à Liverpool ce samedi au Stade de France, l'attaquant a inscrit 44 buts et délivré 15 passes décisives en 45 matchs toutes compétitions confondues.