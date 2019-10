Ballon d’Or féminin: Trois Françaises nommées

La liste des vingt joueuses nommées pour le Ballon d’Or féminin 2019, dévoilée lundi soir par le magazine France Football et la chaîne L’Equipe, est désormais connue et trois internationales françaises en font partie.

Amandine Henry, Sarah Bouhaddi et Wendie Renard, qui défendent les couleurs de l’Olympique Lyonnais et ont atteint cet été les quarts de finale de la Coupe du monde 2019 avec les Bleues, figurent effectivement dans la liste.

Sacrée avec les Etats-Unis en juillet dernier et lauréate du trophée The Best remis par la FIFA, Megan Rapinoe semble a priori favorite à la succession d’Ada Hegerberg, qui a gagné en 2018 la première édition de ce trophée.

Les nommées pour le Ballon d’Or féminin

Samantha Kerr (Chicago / Australie)

Ellen White (Manchester City / Angleterre)

Nilla Fischer (Linköping / Suède)

Amandine Henry (Olympique Lyonnais / France)

Lucy Bronze (Olympique Lyonnais / Angleterre)

Alex Morgan (Orlando / Etats-Unis)

Vivianne Miedema (Arsenal / Pays-Bas)

Dzenifer Marozsan (Olympique Lyonnais / Allemagne)

Pernille Harder (Wolfsbourg / Danemark)

Sarah Bouhaddi (Olympique Lyonnais / France)

Megan Rapinoe (Seattle / Etats-Unis)

Lieke Martens (FC Barcelone / Pays-Bas)

Sari van Veenendaal (Atlético Madrid / Pays-Bas)

Wendie Renard (Olympique Lyonnais / France)

Rose Lavelle (Washington / Etats-Unis)

Marta (Orlando / Brésil)

Ada Hegerberg (Olympique Lyonnais / Norvège)

Kosovare Asllani (Tacon / Suède)

Sofia Jakobsson (Tacon / Suède)

Tobin Heath (Portland / Etats-Unis)