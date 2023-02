Bâle : Alexander Frei démis de son poste d'entraîneur

Fin de l'aventure comme entraîneur au sein du FC Bâle pour Alexander Frei. Ce mardi matin, le club pensionnaire de Super League suisse et actuellement 7e a indiqué avoir démis l'ancien joueur de son poste d'entraîneur. Frei, âgé de 43 ans, était en poste depuis mai 2022 mais il était plongé au coeur d'une saison galère avec son équipe, qui ne compte que 22 points après 19 matchs joués. Un total trop faible, avec déjà 20 points de retard sur les Young Boys de Berne, leaders du championnat, et qui aura donc coûté son poste à l'ancien buteur de légende du Stade Rennais.

Frei démis de ses fonctions

À la suite d'une nouvelle défaite contre les Grasshopers Zurih (1-0), le FC Bâle est encore plus entré en crise et les dirigeants ont décidé de prendre une décision forte en se séparant de leur coach. "Bien sûr, cette décision est extrêmement difficile pour nous tous. Mais il faut penser au FCB et à son développement, donc on ne peut pas s'empêcher d'agir et de donner un nouvel élan à l'équipe. Dans la situation actuelle, le match nul 0-1 contre le GC ce week-end était malheureusement une défaite de trop", s'est exprimé le directeur sportif Heiko Vogel. Frei va maintenant retourner sur le marché des entraîneurs libres, alors que Bâle va devoir trouver un nouveau coach dont la mission sera de sortir le club de la crise.