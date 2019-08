Argentine: Ocampos appelé, pas Di Maria

C'est une grande première pour Lucas Ocampos.

Après sa titularisation avec le FC Séville lors de la première journée de Liga (victoire des siens 2-0 contre l'Espanyol Barcelone), l'ancien joueur de l'OM a appris qu'il était pour la première fois de sa carrière convoqué en sélection argentine. Lionel Scaloni, le sélectionneur argentin, a opté pour un groupe élargi et remanié de 27 joueurs afin d'affronter le Chili le 6 septembre et le Mexique quatre jours plus tard, en amical.

Blessé au mollet, Lionel Messi ne fait pas partie de la liste, tout comme Angel Di Maria et Sergio Agüero.