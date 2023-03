Argentine : l'hommage de la CONMEBOL à Messi avec une statue pour le capitaine de l'Albiceleste

Décidément, le sacre de l'Argentine au Mondial 2022 est grandement fêté au pays mais également sur le continent sud-américain. Tandis que les champions du monde ont fait un retour triomphal du côté du stade Monumental de Buenos Aires jeudi dernier avec un succès 2 buts à 0 face au Panama et une immense fête, la CONMEBOL a également décidé de rendre hommage au capitaine de cette équipe, à savoir Lionel Messi. La star du PSG a été honorée par la Confédération sud-américaine de football qui a dévoilé une statue de l'ancien joueur du Barça tenant le trophée de la Coupe du monde dans ses mains.

Cette statue sera conservée au musée de l’instance, et se tiendra aux côtés des légendes Pelé et Diego Maradona. Et alors que la CONMEBOL a rendu un vibrant hommage à Messi, la Fédération argentine de football l'a également fait en renommant le centre d’entrainement au nom du septuple Ballon d'Or. Sur son compte Instagram, Messi a pris la parole et a tenu à remercier l’instance pour ce cadeau: "Merci à la Conmebol pour cet hommage." Et le joueur du PSG va maintenant tenter de faire à nouveau vibrer les fans argentins lors du match amical demain face à Curaçao.