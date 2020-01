Kylian Mbappé, Neymar, Thomas Müller... De nombreux noms ronflants sont évoqués pour les Jeux Olympiques de Tokyo l'été prochain. Et si certaines stars dans la force de l'âge pourraient effectivement donner un attrait particulier à la compétition, l'idée de voir un vétéran n'est pas à exclure non plus. Iniesta connait le Japon

Andrés Iniesta a déjà annoncé sa retraite internationale. Mais l'ancien milieu de terrain du FC Barcelone pourrait bien prendre part à cette édition. En effet, Iniesta a été pré-convoqué par Luis de la Fuente, sélectionneur de cette équipe d'Espagne U21, au même titre que Sergio Ramos, Gerard Piqué ou encore David Silva. Sa participation à cette édition des JO ne serait pas anodine dans le sens où l'ancien Blaugrana présente l'avantage de bien connaître le contexte local, pour évoluer au Japon depuis deux ans, au Vissel Kobe.