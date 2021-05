pour la prochaine fenêtre internationale qui sera marquée par 3 matchs amicaux des Aigles. On note principalement les, récemment transféré du FC Porto à Al-Hilal en Arabie Saoudite,(Brighton). Ces deux éléments importants n'étaient plus apparus en sélection depuis la CAN 2019 pour des raisons diverses. Ce sont les faits majeurs de ce groupe qui comprend également Anasser AG Achratoune, joueur du FC Nouadhibou en Mauritanie. Pour le reste, les cadres Diadie Samassekou, Moussa Djenepo ou encore Djigui Diarra sont du rendez-vous.Le Mali affrontera l'Algérie le 6 juin, la RD Congo le 11 juin et enfin la Tunisie le 16 juin.