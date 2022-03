Amicaux : Le Burkina Faso boit la tasse, le Togo et le Bénin déroulent, le programme

Le Togo en balade en Antalya. Devant la Sierra Leone, belle surprise en phase de groupes de la dernière CAN avec des matchs nuls face à l'Algérie puis à la Côte d'Ivoire, les Eperviers se sont imposés nettement (3-0)(photo). Si la première période est bien engagée et tendue, la seconde sera à sens unique. Tenus en échec à la pause sur le score de 0-0, les hommes de Paulo Duarte reprennent le match par le bon bout dès le retour des vestiaires.

Euloge Placca sur coup-franc direct trompe le gardien Kamara (55e). Cinq minutes plus tard, le buteur double la mise d'une frappe en roulée à l'entrée de la surface de réparation (60e). Remplaçant et entré en début de deuxième mi-temps, Kodjo Fo Doh Laba clôt le spectacle avec un troisième but (86e). Une belle victoire dans ce premier match amical pour le Togo, qui affrontera mardi le Bénin, facile tombeur du Liberia (4-0) un peu plus tôt dans la journée. Voilà qui promet une belle opposition.

Privé de nombreux titulaires habituels (Bertrand Traoré, Dayo, Koffi, Issa Kaboré, Blati Touré), le Burkina Faso a sombré à Pristina contre le Kosovo (5-0). Une première cauchemardesque pour Oscar Barro, sélectionneur par intérim, des débuts de rêve au contraire pour Alain Giresse sur le banc de la jeune équipe balkanique. Les demi-finalistes de la dernière CAN tenteront de faire meilleure figure face à la Belgique, mardi à Bruxelles.

Résultats du jeudi 24 mars 2022 :

Liberia – Bénin : 0-4 (à Antalya)



Buts : Soukou (12e), Aiyegun (20e), Dossou (45e+1), Mounié (70e).

Togo – Sierra Leone : 3-0 (à Antalya)



Buts : Placca (50e, 55e), Laba (87e).

Kosovo – Burkina Faso : 5-0 (à Pristina)



Buts : Aliti (3e), Selemani (23e), Vojvoda (53e), Rashica (68e), Domjgoni (75e).

Le programme du jour (vendredi 25 mars 2022) :

12h : Tadjikistan – Ouganda (à Namangan, Ouzbékistan)



15h : Comores – Ethiopie



15h : Zambie - Congo (à Antalya)



17h : Liechtenstein – Cap-Vert (à San Pedro Del Pinatar, Espagne)



18h : Afrique du Sud – Guinée (à Courtrai, Belgique)



21h15 : France – Côte d’Ivoire (à Marseille)