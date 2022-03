Amicaux : Guinée et Afrique du Sud dos à dos, le programme du week-end

Résultats du vendredi 25 mars 2022 :

Tadjikistan – Ouganda : 1-1 (à Namangan, Ouzbékistan)



Buts : Dzhalilov (38e) - Okwi (7e).

Comores – Ethiopie : 2-1



Buts : Mattoir (7e), Ben Nabouhane (67e) - Dagnachew (78e).

Zambie – Congo : 3-1 (à Antalya)



Buts : Mwepu (20e), K.Kangwa (24e), F.Musonda (64e) - Mbenza (34e).

Liechtenstein – Cap-Vert : 0-6 (à San Pedro Del Pinatar, Espagne)



Buts : Tavares (18e, 37e, 45e+1), L.Semedo (37e), Tiago (73e, 83e).

Resumo do jogo Liechtenstein 0-6 Cabo Verde aqui https://t.co/lW3nL4S8g5 #CaboVerde #TubarõesAzuis pic.twitter.com/tlY3TsxO5L

Afrique du Sud – Guinée : 0-0 (à Courtrai, Belgique)

Starting Line up for Guinea vs South Africa. @fgfofficiel pic.twitter.com/Z4qQedExri

— Bafana Bafana (@BafanaBafana) March 25, 2022