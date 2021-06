Amical : Le Sénégal surclasse la Zambie avant la panne

Enfin des buts ! Aliou Cissé avait placé ce rassemblement du mois de juin sous le signe de l'efficacité offensive ; le sélectionneur du Sénégal a été exaucé et a vu ses hommes battre la Zambie (3-1), ce samedi à Thiès. Très laborieux en mars dernier, les Lions de la Teranga abordaient ce match amical avec de bien meilleures dispositions offensives. Chacun des membres du trident de milieux offensifs y allait de son but : Sadio Mané ouvrait le score sur penalty (21e), Krépin Diatta doublait la mise sur un service d'Ismaïla Sarr (31e), avant que ce dernier ne donne au score des allures de déroute pour des Chipolopolo trop friables (44e).



Coupure d’électricité au stade 🏟 Lat-Dior de Thiès. Catastrophe pour le Sénégal 🇸🇳. Le noir total. C’est la honte 15mn @RTS1_Senegal @FsfOfficielle pic.twitter.com/pfqxfspmgZ

— Thierno Diallo 🇸🇳🇲🇫 (@thiernoreporter) June 5, 2021

Si la lumière était revenue dans le jeu sénégalais, elle allait disparaître dans le stade Lat Dior, la faute à un transformateur électrique récalcitrant. Gênant pour un pays dont toutes les enceintes ont été déclarées impropres à la réception de matchs officiels par la CAF et la FIFA... Une petite demi-heure plus tard, les choses rentraient dans l'ordre. Plus anecdotique, la seconde période voyait la Zambie sauver l'honneur sur sa seule frappe cadrée, par Chanda (54e).

Les onzes de départ :



Sénégal : Gomis - Gassama, Diallo, Koulibaly, Ciss - Gueye, Mendy - Sarr, Diatta, Mané - Dia.



Zambie : Siame - Chepeshi, Chiluya, Mwape, Chanda - Katema, S.Phiri, Sikombe, Kangwa - R.Kola, M.Phiri.