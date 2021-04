Allemagne : La Fédération va discuter avec Flick

Le jeu des chaises musicales a commencé en Allemagne. Alors qu'on sait depuis plusieurs semaines que Joachim Löw ne sera plus le sélectionneur de la Mannschaft après l'Euro (du 11 juin au 11 juillet), on a également appris que Julian Nagelsmann allait prendre la succession d'Hansi Flick sur le banc du Bayern Munich. En effet, l'actuel entraîneur du géant bavarois quittera le club au terme de la saison. Quid de son avenir ? Celui qui a repris le Bayern en novembre 2019 pourrait bien succéder à quelqu'un qu'il connaît bien. De 2006 à 2014, Flick avait officié en tant qu'adjoint de Joachim Löw au sein de la sélection allemande. Une sélection qu'il pourrait retrouver dans un rôle plus élevé.

"Flick est tenu en haute estime par la Fédération"



Ce mardi, par le biais d'une déclaration d'un porte-parole de la DFB à l'agence SID, la Fédération allemande a affirmé son désir de discuter avec Flick. "Il est bien connu qu'Hansi Flick est tenu en haute estime par la Fédération. Nous pouvons confirmer que, dans ce contexte, nous allons maintenant également mener des discussions avec lui et les responsables du Bayern. À l'heure actuelle, nous ne ferons pas d'autres commentaires sur la suite de la procédure, que nous coordonnerons d'abord en interne avec toutes les parties concernées, avec tout le soin et le calme nécessaires", a-t-il affirmé. Avant de songer à un éventuel avenir en tant que sélectionneur de l'Allemagne, Flick tentera d'offrir un nouveau titre pour le Bayern en Bundesliga. À trois journées de la fin du championnat, les coéquipiers de Robert Lewandowski possèdent 7 points d'avance sur le Leipzig de Nagelsmann.