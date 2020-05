Algérie : Le sélectionneur du Bénin rend hommage à Belmadi

Nommé sélectionneur de l'Algérie en octobre 2018, Djamel Belmadi remportait la CAN avec les Fennecs moins d'un an plus tard, en juillet 2019 en Egypte. Interrogé au sujet de cette réussite, le sélectionneur du Bénin, Michel Dussuyer, souligne l'apport décisif de l'ancien joueur de l'OM. « Chapeau à Djamel (Belmadi) pour le travail qu'il a fait dans un laps de temps [aussi court]. Il a trouvé des joueurs qui étaient demandeurs, qui étaient dans une situation d'échec depuis quelques années. Ils avaient envie que les choses bougent », a déclaré le coach des Ecureuils, quart-finalistes de la CAN 2019, invité de la plateforme AFM (Afrique Football Média) sur Whatsapp.



Et pourtant, le Bénin a eu le privilège de battre cette équipe d'Algérie en octobre 2018, à Cotonou, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2019. « Il n'y avait pas encore son empreinte, sa patte et je pense que Djamel (Belmadi) a su apporter une dynamique à cette équipe-là et être derrière ses joueurs pour qu’ils aient beaucoup plus d'engagement et de rigueur dans leur expression, a estimé Michel Dussuyer. Les Fennecs ont su après, utiliser tout leur potentiel et ont laissé une très belle impression à la CAN où ils ont logiquement remporté la compétition, parce que c’était la meilleure équipe du continent sur le moment. »