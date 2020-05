Algérie : Le leader veut arrêter le championnat

Leader de Ligue 1 algérienne au moment de l'interruption des compétitions, le CR Belouizdad estime préférable de ne pas reprendre la saison, suspendue pour cause de coronavirus. Le principe de précaution et l'incompatibilité du football avec les exigences de distanciation sociale sont invoqués par la formation de la capitale, qui a fait part de sa position aux instances dirigeantes du pays, plutôt favorables à une reprise. « Le football est un sport d’équipe et de contact physique permanent entre partenaires et adversaires. Comment organiser d’éventuels déplacements de joueurs et de staffs, même réduits au minimum ? Comment assurer le transport, l’hébergement, la restauration ? », s'interroge Charaf Eddine Amara, le président du CR Belouizdad, dans un communiqué publié samedi.



Et le dirigeant de prôner la prudence : « Aucune condition de sécurité parfaite, fût-elle réputée parfaite, et il n’en existe pas, ne serait en mesure d’assurer un risque zéro. Au vu de ce casse-tête insoluble, des Fédérations, et non des moindres, ont décidé l’arrêt des championnats nationaux et leur clôture à la dernière journée disputée dans son intégralité. La FIFA et l’UEFA pour leur part ont dû reporter des compétitions prestigieuses. Dès lors, le plus sage ne serait-il pas de leur emboiter le pas ? » L'Algérie compte à ce jour 5558 cas de Covid-19, pour 494 décès.