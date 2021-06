L'Algérie débute jeudi sa série de matchs de préparation face à la Mauritanie. Pour cette rencontre qui se disputera à Blida, les Fennecs seront privés de deux cadres habituellement incontournables : le milieu offensif et capitaine de l’équipe Riyad Mahrez (Manchester City) et le gardien de but Raïs Mbolhi (Al-Ettifaq). Le premier nommé a bénéficié de quelques jours de repos après la défaite de son équipe, samedi en finale de la Ligue des Champions. Idem pour le second. Les deux joueurs sont attendus dans la journée à Alger.



Si Mahrez et Mbolhi pourront jouer les deux derniers matchs amicaux, face au Mali (le 6 juin à Blida) et à la Tunisie (le 11 juin à Tunis), le défenseur d’Abha FC (Arabie saoudite) Mehdi Tahrat, blessé, a déclaré forfait. Pour rappel, Djamel Belmadi et ses hommes préparent ainsi les deux premières journées des éliminatoires du Mondial 2022. Programmées en septembre, elles les verront accueillir Djibouti avant de se déplacer au Burkina Faso. Le Niger est l'autre pensionnaire de ce groupe A.