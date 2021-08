Algérie: des footballeurs appellent aux dons face à la crise sanitaire

Des figures de la sélection nationale, comme Andy Delort, Riyad Mahrez, Ismael Bennacer ou Yacine Brahimi se sont exprimées dans une vidéo publiée mardi, où apparaissent également des stars planétaires comme les Français Paul Pogba et Franck Ribéry, l'Ivoirien Didier Drogba ou l'Anglais Reece James. Ces footballeurs appellent les internautes à faire un don à l'association Seed Charity, présidée par Nadia Fekir, la compagne de l'attaquant franco-algérien Nabil Fekir, afin de fournir de l'oxygène et des concentrateurs d'oxygène aux hôpitaux algériens, alors que près de 14.000 patients sont sous assistance respiratoire dans le pays, selon les chiffres fournis par l'association.

Bouira,Tizi Ouzou,Sétif, Khenchela, Guelma, Bejaïa, Bordj Bou Arreridj, Boumerdès,Tiaret, Médea, Tébessa, Blida, Skikda.

Une grosse pensée pour les familles des victimes.

Notre Peuple 🇩🇿 mérite respect et silence 🙏 élan de solidarité incroyable.

Tahia Djazaïr. #PrayForAlgeria pic.twitter.com/H5scZacnrW — Andy Delort (@AndyDelort9) August 11, 2021

Depuis le début de la pandémie, l'Algérie a enregistré plus de 183.000 cas de Covid-19 et 4.600 décès, selon les autorités sanitaires algériennes. La situation est d'autant plus tendue en Algérie que le nord du pays est touché par des incendies meurtriers qui ont fait au moins 65 morts depuis lundi soir. L'objectif visé par cette collecte de fonds a été fixé à 975.000 euros, afin de pouvoir fournir 1.500 concentrateurs d'oxygène au pays le plus peuplé du Maghreb.

Ces joueurs ne sont pas les premiers acteurs du ballon rond à se mobiliser face au manque d'oxygène en Algérie. L'argent prévu par les Ultras du Mouloudia Club d'Alger (MCA) pour fêter le centenaire de cette équipe phare du football algérien sera reversé pour fournir des bouteilles d’oxygène aux patients malades du Covid-19.