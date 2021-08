Age Hareide, entraîneur made in Scandinavia

En barrages de la Ligue Europa Conference, Rennes se prépare à croiser une légende du football norvégien. Rosenborg, le club le plus titré du pays est dirigé par Age Hareide, un des entraîneurs les plus respectés du pays. Âgé de 67 ans, le tacticien est un des coachs les plus âgés engagés dans les compétitions européennes. Mais plus que son interminable expérience, c'est son palmarès qui a fait sa renommée.



Le Norvégien fait partie des rares entraîneurs qui ont réussi à être champions dans trois pays différents. L'actuel coach de Rosenborg y est même parvenu sans quitter la Scandinavie. Il a connu le succès dans sa Norvège natale mais aussi chez les voisins suédois ou danois. Ancien joueur qui a notamment porté les couleurs de Manchester City entre 1981 et 1983, le natif d'Hareid s'est assis sur le banc pour la première fois en 1986 ! Il devenait alors entraîneur-joueur. Depuis le tacticien a passé 35 ans sur les bancs. Une expérience immense qui lui a permis d'être nommé à la tête des meilleurs clubs de la Scandinavie.



Après onze saisons à Molde entrecoupées par un break entre 1991 et 1993, Age Hareide a commencé à sillonner la Scandinavie. D'abord la Suède avec Helsingborg puis le Danemark du côté de Brondby. Dans le premier club, il a réalisé le doublé coupe-championnat, dans le second, il a décroché le titre. Sa réputation est faite. L'heure de rentrer en Norvège est arrivée. Et pas n'importe où : à Rosenborg. A Trondheim aussi, il en est quitte pour un doublé coupe-championnat. A l'époque, mener trois équipes dans trois pays différents au titre de champion était un exploit quasiment unique. Cette performance lui a ouvert les portes de la sélection norvégienne. Il a été sélectionneur pendant cinq ans mais sans parvenir à qualifier son pays pour la phase finale d'une grande compétition internationale.



Sa légende déjà écrite, ile natif d'Hareid est revenu dans le football de club pour mener des opérations survies ou ramener des anciennes gloires vers les sommets. Il est notamment repassé par Helsingborg. Mais c'est dans un autre club suédois qu'Age Hareide a refait parler de lui. En 2014, il a mené Malmö au titre de champion. 16 ans après son premier sacre suédois, le Norvégien a renoué avec le succès. Et il a eu le droit à une seconde chance en sélection.



A la tête du Danemark de 2016 à 2020, c'est lui qui a qualifié les coéquipiers de Kasper Dolberg à l'Euro 2020. Mais le report du rendez-vous continental ne lui a pas permis d'aller au bout de l'aventure. Il s'était déjà engagé à Rosenborg et a laissé Kasper Hjulmand séduire l'Europe entière durant l'été 2021. De son côté, Age Hareide est revenu à la tête de Rosenborg avec la mission d'aider le club de Trondheim à régner à nouveau sur la Norvège. Mais une épopée européenne serait aussi bien vue du côté du Lerkendal Stadion. Et cela passe par un duel avec Rennes où son expérience pourrait être le principal atout de Rosenborg.